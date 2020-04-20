Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме

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Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями. Об этом глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал «Российской газете».

Поправки будут обеспечивать разумные ограничения для собственника земельного участка, которые он должен будет претерпевать в интересах соседей.

Так, по словам главы комитета, собственник не сможет формально возражать против исходящих с соседнего участка воздействий: шум, дым, газы, пепел, запахи и другое.

Однако «терпеть» собственник может до тех пор, пока воздействия не влияют на применение его земельного участка или «оказывает такое влияние, которое не превышает установленных нормативов». В противном случае соседи вправе требовать устранения нарушений.

«Действует общий принцип: мои права заканчиваются там, где начинаются права других», — добавил Крашенинников.

Кроме того, поправки запрещают строительство колодцев, которые мешают поступлению воды на соседний участок, возведению канализационных сооружений, также загрязняющих соседний участок.

Депутат пояснил, что законопроект также будет закреплять, что земля и находящееся на ней будут составлять единый объект с одним кадастровым номером.