Первые два человека с коронавирусом скончались в Красноярском крае

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В Красноярском крае впервые зарегистрировали двух умерших после заражения коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав региона.

Как уточнили агентству в пресс-службе, погибли пожилые пациенты, которые находились под наблюдением медиков из-за тяжелой пневмонии на фоне коронавируса. Также у погибших были сопутствующие хронические заболевания.

«Окончательный диагноз будет установлен по результатам патологоанатомического исследования», — добавили в ведомстве.

Стоит отметить, что это первые летальные случаи из-за коронавирусной инфекции в регионе. Всего в крае выявили 276 заболевших, из которых 17 вылечились.

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