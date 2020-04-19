Первые два человека с коронавирусом скончались в Красноярском крае
В Красноярском крае впервые зарегистрировали двух умерших после заражения коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав региона.
Как уточнили агентству в пресс-службе, погибли пожилые пациенты, которые находились под наблюдением медиков из-за тяжелой пневмонии на фоне коронавируса. Также у погибших были сопутствующие хронические заболевания.
«Окончательный диагноз будет установлен по результатам патологоанатомического исследования», — добавили в ведомстве.
Стоит отметить, что это первые летальные случаи из-за коронавирусной инфекции в регионе. Всего в крае выявили 276 заболевших, из которых 17 вылечились.
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