В Испании хотят продлить режим повышенной готовности до 9 мая
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Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о продлении действия режима повышенной готовности в стране из-за коронавируса до 9 мая. Об этом сообщает ТАСС.
По словам премьера, режим повышенной готовности будет продлен до 9 мая 2020 года включительно.
Для вступления решения в силу эту меру должен одобрить Конгресс депутатов.
В настоящее время Испания находится на третьем месте по количеству жертв от коронавируса (после США и Италии) и на втором — по количеству подтвержденных случаев заболевания.
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