В Москве за нарушение режима самоизоляции привлечены к ответственности 111 человек
В Москве за нарушение режима самоизоляции в рамках борьбы с коронавирусом привлечены к административной ответственности 111 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра правительства столицы, начальника главного контрольного управления Москвы Евгения Данчикова.
Отмечается, что среди нарушителей жители Москвы и иностранные граждане, проживающие в столице.
За прошедшие сутки выявлено 21 нарушение режима самоизоляции, это ранее заболевшие граждане, которые должны были после выздоровления находиться на карантине в течение двух недель.
«Заболевшие принудительно доставлены в специально оборудованные обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках или Алтуфьево, там они будут находиться под наблюдением специалистов до полного выздоровления», — уточнил Данчиков.
По последним данным, в России выявлено более 36 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,2 млн.
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