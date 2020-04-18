Нахождение возле церквей в Москве могут расценить как нарушение режима изоляции
Полицейские будут расценивать людей, которые будут находиться возле церквей в Москве во время празднования Пасхи, как нарушителей режима самоизоляции. Об этом рассказали ТАСС в правоохранительных органах.
По словам информированного источника, представители полиции будут проводить разъяснительные беседы, однако, вероятно и привлечение людей к административной ответственности.
«Человек может быть привлечен к административной ответственности», — не исключает собеседник агентства.
В настоящее время в столице продолжает действовать режим самоизоляции (до 30 апреля). За выход из дома без важных причин, нарушителей могут оштрафовать. Также в городе ввели пропускной режим для проезда на любом виде транспорта. Всего в России более 32 тыс. заразившихся коронавирусом, вылечились 2,5 тыс. пациентов, а умерли — 273.
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