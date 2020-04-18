Трамп: США расследуют обстоятельства происхождения COVID-19

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона ведет «много расследований» обстоятельств возникновения пандемии и происхождения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, США планируют выяснить, что же случилось.

Американский лидер констатировал, что коронавирус нового типа пришел из КНР.

«184 страны [и территории] пострадали, это очень плохо», — сказал Трамп.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.