Трамп: число жертв коронавируса в США может составить 65 тысяч

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По оценкам властей США, число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в стране может достигнуть 60-65 тысяч. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на американского президента Дональда Трампа.

По его мнению, в данный момент число летальных исходов приближается именно к этим цифрам.

До этого Трамп заявлял, что число смертей от коронавируса в США может возрасти до более чем 200 тыс. человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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