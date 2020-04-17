Угроза взрыва в пяти больницах в Москве не подтвердилась
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Сообщения о заложенных взрывных устройствах в пяти московских больницах оказались ложными, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
При проверке медицинских учреждений кинологами взрывные устройства не обнаружены, заявил источник.
Ранее стало известно, что неизвестные сообщили об угрозе взрыва в пяти больницах в Москве.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Пять московских больниц проверяют после сообщения о «минировании»