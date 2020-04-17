Угроза взрыва в пяти больницах в Москве не подтвердилась

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Сообщения о заложенных взрывных устройствах в пяти московских больницах оказались ложными, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

При проверке медицинских учреждений кинологами взрывные устройства не обнаружены, заявил источник.

Ранее стало известно, что неизвестные сообщили об угрозе взрыва в пяти больницах в Москве.

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