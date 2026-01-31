Сенат Конгресса США одобрил финансирование работы правительства до конца финансового года

Сенат США одобрил финансирование правительства до конца финансового года

Сенат США одобрил пакет законопроектов, предусматривающий финансирование работы федерального правительства до конца финансового года — до 30 сентября. За принятие документа проголосовал 71 сенатор, против — 29. Трансляцию голосования вел телеканал C‑SPAN.

При этом с полуночи 31 января в США начнется частичная приостановка работы правительства, поскольку Палата представителей сможет рассмотреть пакет только в понедельник. После утверждения в нижней палате документы направят на подпись президенту Дональду Трампу.

Ранее законодатели договорились продвигать пакет при условии исключения из него финансирования Министерства внутренней безопасности.

30 января телеканал CBS News сообщил, что сенат США согласовал продвижение пакета мер по финансированию федерального правительства на фоне угрозы шатдауна.

До этого сообщалось, что законопроект о финансировании шести федеральных ведомств, включая Пентагон и министерство внутренней безопасности (МВБ), не прошел процедурное голосование в сенате, что резко повысило вероятность очередного шатдауна на фоне сохраняющихся разногласий между демократами и республиканцами.

Ранее мэр Миннеаполиса потребовал от ICE «убираться к черту».