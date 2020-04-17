В Красноярске арестован подросток, готовивший нападение на школу
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В Красноярске в СИЗО заключили подростка, который готовил вооруженное нападение на школу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу краевого суда.
Там уточнили, что подросток арестован на два месяца.
Ранее в отношении подростка 2006 года рождения было возбуждено уголовное дело. Юноша рассказал, что готовил нападение на школу 19-20 апреля, однако перенес сроки теракта из-за перехода учебных заведений на дистанционный формат обучения.
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