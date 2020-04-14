Врач перечислил места повышенной опасности в период пандемии коронавируса

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Кандидат медицинских наук, врач Владимир Зайцев заявил, что аптеки и магазины являются наиболее опасными местами для посещений в период пандемии коронавируса нового типа COVID-19. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты».

По его словам, первое место по риску заразиться на сегодняшний день из мест посещения уверенно занимает аптека.

«Ведь за лекарственными препаратами львиная доля посетителей аптечной точки приходит исключительно при первых, а то уже и длительных симптомах заболевания», — отметил Зайцев.

Также медик считает, что высокий шанс заразиться есть и при посещении магазинов, поскольку в них «ежедневно волей-неволей» ходит много людей.

«Далеко не все они стараются соблюдать предписанные установки — нередки ситуации, когда кто-то не желает выдерживать дистанцию в 1,5—2 метра, гуляет по магазину», — сказал Зайцев.

Кроме того, по мнению доктора, потенциально опасными местами являются заправки.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В России COVID-19 заразились более 18,3 тыс. человек, вылечились более 1,4 тыс. пациентов.

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