Более половины очагов коронавируса в РФ обнаружили в медучреждениях

Около 55% очагов коронавирусной инфекции в России находятся в лечебных учреждениях. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «Интерфакс».

Она выразила обеспокоенность в связи с тем, что число очагов заболевания коронавирусом в медучреждениях увеличивается.

«Сегодня у нас из 74 очагов 55% — это очаги в лечебных учреждениях», — уточнила Попова.

Всего в России на сегодняшний день коронавирусом заразились более 18,3 тыс. человек, выздоровели более 1,4 тыс. пациентов, а умерли — 148.

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