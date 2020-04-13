Более половины очагов коронавируса в РФ обнаружили в медучреждениях
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Около 55% очагов коронавирусной инфекции в России находятся в лечебных учреждениях. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «Интерфакс».
Она выразила обеспокоенность в связи с тем, что число очагов заболевания коронавирусом в медучреждениях увеличивается.
«Сегодня у нас из 74 очагов 55% — это очаги в лечебных учреждениях», — уточнила Попова.
Всего в России на сегодняшний день коронавирусом заразились более 18,3 тыс. человек, выздоровели более 1,4 тыс. пациентов, а умерли — 148.
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