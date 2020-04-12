Стрелявший по полицейским мужчина в Москве сдался правоохранителям

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Мужчина, который стрелял в полицейских на Воронцовских прудах в Москве, сдался правоохранителям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка столичной полиции.

Уточняется, что в службу «02» поступило сообщение о выстрелах в квартире жилого дома. Прибывшие на место полицейские установили, что после конфликта на бытовой почве, мужчина произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия.

Открыть входную дверь правоохранителям он отказался.

«Были приняты необходимые меры безопасности. В результате переговоров полицейские убедили мужчину открыть дверь и сложить оружие», — рассказали в пресс-службе.

Предварительно сообщается, что пострадавших в результате случившегося нет.

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