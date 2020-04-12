Голикова: о выходе России на плато по коронавирусу можно будет судить 14-16 апреля

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Показатели заболеваемости за 14-16 апреля могут стать критерием оценки выхода России на плато по числу зараженных коронавирусом нового типа, заявила вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению Голиковой, по показателям за эти дни можно будет понять, продолжит ли число заболевших расти или достигнет своего максимума.

По последним данным, в России зарегистрировано 15 770 случаев COVID-19 в 82 регионах. При этом умерли 130 человек, выздоровел 1291 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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