Для въезда в Москву из другого региона будет необходимо запросить пропуск

<img src="//img.gazeta.ru/files3/687/13033687/RIAN_6210598.HR-pic905-895x505-54831.jpg">

С 15 апреля желающим въехать в Москву из других регионов нужно будет запросить столичный цифровой пропуск, сообщается на сайте мэра города Сергея Собянина.

«Для поездки в Москву из другого региона необходимо запросить московский пропуск», — говорится в сообщении.

Ранее Собянин подписал указ, обязывающий москвичей с 15 апреля иметь цифровые пропуска для передвижения по городу на личном и общественном транспорте.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Собянин подписал указ об оформлении и использовании цифровых пропусков

— Москвичам объяснили правила передвижения по городу при пропускной системе

— Въезды в город под контролем: власти усилили режим в Москве