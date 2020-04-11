Для въезда в Москву из другого региона будет необходимо запросить пропуск
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С 15 апреля желающим въехать в Москву из других регионов нужно будет запросить столичный цифровой пропуск, сообщается на сайте мэра города Сергея Собянина.
«Для поездки в Москву из другого региона необходимо запросить московский пропуск», — говорится в сообщении.
Ранее Собянин подписал указ, обязывающий москвичей с 15 апреля иметь цифровые пропуска для передвижения по городу на личном и общественном транспорте.
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