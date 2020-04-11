40 поликлиник Москвы перепрофилируют для пациентов с подозрением на COVID-19

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В Москве 40 поликлиник, в которых имеется компьютерная томография, будут перепрофилированы в амбулаторные центры диагностики пациентов с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Она пояснила, что только на основании лабораторных исследований поставить диагноз COVID-19 не всегда возможно, поскольку тесты могут давать ложноотрицательные результаты. Поэтому власти приняли решение создать около 40 амбулаторных центров для работы с горожанами, у которых есть подозрение на коронавирус.

На сегодняшний день около 9 тысяч москвичей имеют подтвержденный диагноз «коронавирус». Еще около 4 тысяч москвичей проходят лечение в больницах в связи с пневмонией.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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