Два человека погибли при пожаре на юго-западе Москвы
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На юго-западе Москвы два человека погибли при пожаре в квартире жилого дома. Об этом сообщает МЧС Москвы на странице в Twitter.
Уточняется, что возгорание произошло в 16-этажном доме по адресу ул. Академика Анохина, 30.
Пожар произошел на площади 3 кв. м. Он охватил личные вещи и мебель. Предметы потухли сами до приезда пожарных.
«Из квартиры были эвакуированы 2 человека и переданы медикам (к сожалению, люди погибли)», — говорится в сообщении.
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