Дерматолог дала советы по использованию антисептиков и мыла во время пандемии

Дерматолог дала советы по использованию антисептиков и мытью рук во время пандемии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам кандидата медицинских наук, доцента кафедры кожных и венерических болезней Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Людмилы Смирновой, антисептиком нужно пользоваться, находясь в общественных местах. Дома же можно мыть руки мылом, однако не «каждые пять минут».

Смирнова отметила, что спиртосодержащие антисептики сильно сушат кожу, поэтому им желательно пользоваться не больше двух раз в день. Дерматолог добавила, что мылом стоит мыть руки не больше шести раз в день, чтобы избежать сухости рук.

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