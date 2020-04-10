Число жертв коронавируса в Москве возросло до 58 человек

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В Москве возросло число жертв нового типа короанвируса COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.

Так в столице скончались еще восемь человек.

Все пациенты имели сопутствующие заболевания, три человека страдали сахарным диабетом.

У скончавшихся был подтвержден диагноз пневмония.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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