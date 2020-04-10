В Кремле прокомментировали снос памятника Коневу в Праге
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о сносе памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
Представитель Кремля отметил, что власти сожалеют о демонтаже памятника, а также «не понимают и не приемлют» таких действий.
Кроме того, Песков заявил, что Москва надеется снова увидеть памятник маршалу, установленный на чешской или российской земле.
Пресс-секретарь подчеркнул, что российские власти и ранее выражали возмущение «действиями ряда европейских столиц по демонтажу памятников воинам Красной армии».
До этого стало известно, что в Праге демонтировали памятник маршалу Коневу. Он был установлен в районе Прага-6. Тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу попросил Чехию передать монумент России, но получил отказ.
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