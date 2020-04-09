Ученые не подтверждают возможность заразиться COVID-19 повторно

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Данных о том, что коронавирусом можно заразиться повторно на сегодняшний день у ученых нет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова гендиректора Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова.

«В настоящий момент нет данных, подтверждающих, что данным вирусом можно заразиться повторно», - сказал Максютов.

Ранее представители Роспотребнадзора сообщали, что на территории России не зарегистрировано повторных случаев заражения COVID-19.

На данный момент в России коронавирусом заразились более 10 тыс. человек, вылечились почти 700 человек, а умерли — 76.

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