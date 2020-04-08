Россия отправила Венесуэле тесты на коронавирус

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Россия отправила Венесуэле 20 тысяч тестов на коронавирус, пишет «Интерфакс» со ссылкой на российского посла в Каракасе Сергея Мелика-Багдасарова.

«Груз с 20000 медицинскими диагностическими тестами на COVID-19 прибыл из России сегодня, 8 апреля, в Каракас», — сказал Мелик-Багдасаров.

В Венесуэле коронавирусом заразились 166, скончались семь человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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