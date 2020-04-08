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На Ставрополье умер первый пациент с коронавирусом. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

Уточняется, что скончалась 53-летняя женщина из села Иноземцево.

По словам губернатора, заразившаяся обратилась к врачу, когда у нее были явно выраженные симптомы.

Владимиров добавил, что пациентка также имела заболевание сердечно-сосудистой системы.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего на данный момент в России число заболевших превышает 8,6 тыс. человек, вылечились 580 пациентов, а погибли — 63.

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