Врач предупредил о «вирусовыделении» у вылечившегося от COVID-19

Замдиректора по инновационной работе НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов заявил о «вирусовыделении» у излечившихся от нового типа коронавируса COVID-19.Об этом он рассказал в эфире «России 1» Наиле Аскер-заде.

Он отметил, что вылечившийся от коронавируса может «выделять вирус» и после, в течение месяца.

«У таких людей тоже при находках двукратных вирусов делали вывод о повторном заражении. Это не повторное заражение, это вирусовыделение», — добавил Семенов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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