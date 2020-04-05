Названы самые COVID-инфицированные регионы России

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Стали известны российские регионы, в которых числится больше всего зараженных новым типом коронавируса COVID-19. Об этом свидетельствуют данные стопкоронавирус.рф.

Так, больше всего случаев заражения было выявлено в Москве (3893 пациента), а также Московской области, где установлено 305 случаев, и Санкт-Петербурге (191 зараженный).

Следом идут республика Коми, где коронавирус зафиксировали у 59 жителей, Ленинградская область с 57 больными и Нижегородская область, где коронавирусной инфекцией заражены 47 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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