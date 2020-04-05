В Москве в воскресенье ожидается до +6°С
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В Москве в воскресенье, 5 апреля, синоптики прогнозируют до +6°С. Об этом сообщает Гидрометцентр.
По их данным, днем температура воздуха в столбике термометра будет колебаться от +4°С до +6°С.
В столице будет облачно с прояснениями, а также ожидаются небольшие осадки.
Ветер будет северо-западный, 6-11 м/c. Местами его порывы будут доходить до 18 м/c.
Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.
Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.