В Москве в воскресенье ожидается до +6°С

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В Москве в воскресенье, 5 апреля, синоптики прогнозируют до +6°С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

По их данным, днем температура воздуха в столбике термометра будет колебаться от +4°С до +6°С.

В столице будет облачно с прояснениями, а также ожидаются небольшие осадки.

Ветер будет северо-западный, 6-11 м/c. Местами его порывы будут доходить до 18 м/c.

Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.