В Италии число заразившихся коронавирусом превысило 80 тысяч

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В Италии за сутки число заболевших увеличилось на 2937, достигнув 80 572, пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Боррелли добавил, что за сутки скончались 727 пациентов. Таким образом, в стране всего 13 155 жертв.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В России коронавирусом заразились 2777, скончались 24 человека.

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