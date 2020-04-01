Трамп заявил, что ближайшие две недели будут «очень тяжелыми и болезненными» для США

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ближайшие две недели будут «очень тяжелыми и болезненными» в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нас ждут очень тяжелые две недели, а затем, надеюсь, как прогнозируют эксперты… мы увидим свет в конце тоннеля, но это будут две очень болезненные недели», — сказал американский лидер.

По последним данным, в США зарегистрированы более 181 тыс. случаев заболевания COVID-19, умерли более 3 774 человек. При этом, 770 человек скончались за последние сутки.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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