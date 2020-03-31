Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 837 человек

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За последние сутки от COVID-19 в Италии умерли 837 человек. Таким образом, общее число жертв достигло 12 428.

Об этом сообщает ANSA, ссылаясь на главу службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

По его данным, число заболевших за сутки увеличилось на 2107. Всего на текущий момент коронавирусом в стране заражены 77 635 человек.

Как стало известно, за сутки число вылечившихся выросло на 1109. Их общая численность достигла 15 729.

Всего в Италии зафиксировано 105 792 случаев заражения COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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