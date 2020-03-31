Число зараженных COVID-19 в Грузии превысило сто человек

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Число зараженных коронавирусной инфекцией в Грузии достигло 108 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на минздрав страны.

Как отмечается, за сутки выявлено пять новых случаев.

В настоящее время в самоизоляции на карантине в республике находятся 5,114 человек, под наблюдением врачей в стационарах — 263 человека.

В связи с ситуацией с COVID-19 в Грузии до 21 апреля действует режим чрезвычайного положения. Правительство ввело всеобщий карантин и комендантский час. В стране полностью остановлено движение общественного транспорта.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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