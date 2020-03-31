В США от коронавируса умерли более трех тысяч человек
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В США число погибших после заражения коронавирусной инфекцией продолжает расти. По последним данным, число жертв увеличилось до трех тысяч, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса.
Как отметили в вузе, который занимается подсчетом данных на основе федеральной статистики, число заражения в стране превысило 163,5 тыс. человек. В настоящее время США по числу смертей опережают Италию, Испанию и КНР.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Российская Федерация помогла США в борьбе с коронавирусом, прислав «очень большой самолет» с медицинским оборудованием.
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