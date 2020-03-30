Уголовное дело заведено из-за заражения 4 человек коронавирусом в Брянске
Первое уголовное дело завели в Брянске в отношении граждан, подозреваемых в заражении четырех человек новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительство региона.
Дело возбуждено по статье ч. 1 ст. 236 УК России.
Подозреваемыми по делу являются мать и сын, которые вернулись из Испании и нарушили условия самоизоляции.
Кроме того, в центре гигиены и эпидемиологии мать и сын не уведомили сотрудников о проживающих с ними других двух родственников.
По данным правительства, в результате коронавирусной инфекцией были заражены еще четыре человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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