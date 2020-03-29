В США впервые умер младенец с коронавирусом
В США скончался первый младенец с коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Департамент здравоохранения штата Иллинойс.
Уточняется, что ребенок умер в городе Чикаго, ему не было года.
«Еще никогда не было смерти, связанной с COVID-19, у младенца», — заявила глава департамента Нгози Эзике.
Она добавила, что ведется расследование, которое может установить причины смерти.
Отмечается, что больше всего коронавирусу подвержено пожилое поколение. По данным властей, 85% смертей из-за COVID-19 зафиксированы среди людей старше 60 лет.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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