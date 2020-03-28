Испания объявила двухнедельный рабочий отпуск

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Испания объявила об ужесточении карантина: сотрудники компаний, не занятых в жизненно необходимых сферах, должны две недели оставаться дома и не ходить на работу, пишет РИА «Новости» со ссылкой на премьера страны Педро Санчеса.

«Все, чья работа не является жизненно необходимой, должны оставаться дома на протяжении ближайших двух недель – с 30 марта до 9 апреля», — заявил премьер.

Отмечается, что компании выплатят зарплату, но сотрудники отработают ее позже.

В Испании коронавирусом заразились 72 тысячи, скончались почти шесть тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.