В Екатеринбурге при пожаре погибли шесть человек
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В жилом доме в Екатеринбурге случился пожар, в результате которого погибли шесть человек, передает РИА «Новости»со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Как стало известно, возгорание произошло в двухэтажном одноподъездном деревянном доме.
Сообщается, что при пожаре также пострадал один человек.
«Самостоятельно эвакуировались 10 человек», — указано в сообщении.
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