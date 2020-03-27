В Екатеринбурге при пожаре погибли шесть человек

В жилом доме в Екатеринбурге случился пожар, в результате которого погибли шесть человек, передает РИА «Новости»со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Как стало известно, возгорание произошло в двухэтажном одноподъездном деревянном доме.

Сообщается, что при пожаре также пострадал один человек.

«Самостоятельно эвакуировались 10 человек», — указано в сообщении.

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