В Москве закрываются бары и рестораны до 5 апреля из-за коронавируса

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Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился закрыть в столице с 28 марта по 5 апреля все бары, рестораны и кафе. Об этом сообщается на сайте главы города.

«Приостанавливают свою работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие общедоступные предприятия общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения помещений и удаленной доставки готовых блюд», — сказано в распоряжении.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 658 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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