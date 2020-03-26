В Москве закрываются бары и рестораны до 5 апреля из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился закрыть в столице с 28 марта по 5 апреля все бары, рестораны и кафе. Об этом сообщается на сайте главы города.
«Приостанавливают свою работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие общедоступные предприятия общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения помещений и удаленной доставки готовых блюд», — сказано в распоряжении.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 658 случаев заражения коронавирусом нового типа.
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