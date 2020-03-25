ФСИН намерен ввести запрет на передачу посылок в СИЗО Москвы из-за коронавируса

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Санитарная служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) рассматривает возможность введения запрета на получение заключенными в СИЗО посылок и передач на фоне борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает RT со ссылкой на ОНК Москвы.

Как отмечается, ограничительные меры могут вступить в силу в ближайшее время. В таком случае заключенные не смогут получать продукты, вещи, а также жизненно важные медикаменты.

Известно, что запрет на лекарства фактически уже введен после отмены руководством СИЗО личных приемов родственников заключенных.

Кроме того, врачи прекратили вести личный прием в местах заключения, только они могли получать лекарства, приобретенные родственниками арестантов.

В тюремных магазинах лекарственные средства не продаются.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 658 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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