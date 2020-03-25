Число зараженных коронавирусом на Украине выросло до 113 человек

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По состоянию на 25 марта на Украине выявлены 113 человек, зараженных коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Известно, что 38 инфицированных находятся в Черновицкой области (1 скончался), 31 — в Киеве, 22 — в Киевской области, 5 — в Ивано-Франковской (1 человек умер), 4 — в Тернопольской, 2 — в Днепропетровской, 2 — в Житомирской (1 умер), 2 — в Запорожской, 2 — в Львовской, 1 — в Волынской, 1 — в Донецкой, 1 — в Луганской, 1 — в Одесской и 1 в Черкасской.

«Выписан после лечения 1 человек (Черновицкая область)», — сказали в ГСЧС.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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