Число зараженных коронавирусом на Украине выросло до 113 человек
По состоянию на 25 марта на Украине выявлены 113 человек, зараженных коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Известно, что 38 инфицированных находятся в Черновицкой области (1 скончался), 31 — в Киеве, 22 — в Киевской области, 5 — в Ивано-Франковской (1 человек умер), 4 — в Тернопольской, 2 — в Днепропетровской, 2 — в Житомирской (1 умер), 2 — в Запорожской, 2 — в Львовской, 1 — в Волынской, 1 — в Донецкой, 1 — в Луганской, 1 — в Одесской и 1 в Черкасской.
«Выписан после лечения 1 человек (Черновицкая область)», — сказали в ГСЧС.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Число заболевших коронавирусом на Украине возросло до 84
— Зеленский запросил помощь у Китая в борьбе с COVID-19
— Цены на продукты выросли на Украине до 60% на фоне коронавируса