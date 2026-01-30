Размер шрифта
Мужчина потерял жену в отпуске на Мальдивах, напился с горя и скончался

Daily Mail: британец до смерти напился из-за гибели супруги на Мальдивах
Sergiy Vovk/Shutterstock/FOTODOM

Житель Великобритании не смог смириться с утратой супруги во время отдыха на Мальдивах, напился в аэропорту от горя и скончался. Об этом сообщает издание Daily Mail.

71-летний Малкольм Ричмонд вместе с 70-летней женой увлекался дайвингом и не менее 60 раз посещал остров Эллайду. В декабре прошлого года супруга Ричмонда во время погружения с аквалангом не смогла справиться с сильным течением. Ее тело было обнаружено спасателями уже без признаков жизни.

После оформления всех необходимых формальностей, связанных с внезапной кончиной жены, Ричмонд должен был вылететь обратно в Великобританию через два дня. Однако перед отъездом он злоупотребил алкоголем, что привело к остановке сердца. Медики зафиксировали смерть, причиной которой стало острое алкогольное отравление.

В прошлом году в Хорватии гадюка укусила пьяного мужчину и умерла от количества алкоголя в его крови.

Ранее сообщалось, что на бутылках со спиртным может появиться статистика смертности от пьянства.
 
