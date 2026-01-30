Размер шрифта
В Краснодарском крае гостиницу обратили в доход РФ

Гостиницу и санатории бизнесмена Саркисяна обратили в доход государства
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Принадлежавшие бизнесмену Вигену Саркисяну гостиницу Crownе Plaza, а также санатории «Горячий ключ» и «Предгорье Кавказа» обратили в доход государства. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.

«Рассмотрен иск заместителя генерального прокурора РФ к Вигену Саркисяну и 18 аффилированным с ним физическим и юридическим лицам. Суд удовлетворил исковые требования», — говорится в сообщении.

Помимо гостиницы и санаториев, бизнесмен лишился 13 объектов недвижимости на территории Республики Адыгея, Москвы и Краснодарского края, а также шести жилых помещений в Горячем Ключе.

29 января Зюзинский суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и изъял в доход государства активы обвиняемого в получении взяток на 5 млрд рублей в криптовалюте бывшего сотрудника МВД Георгия Сатюкова.

До этого в собственность государства было конфисковано имущество бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и связанных с ним лиц. Общая стоимость изъятых активов оценивается приблизительно в 1,6 млрд рублей.

Ранее кассационный суд разрешил конфискацию машин за пьяную езду.
 
