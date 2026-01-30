Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

В Псковской области арестовали эстонца за незаконное пересечение границы РФ

Суд арестовал эстонца за незаконное пересечение границы РФ в Брянской области
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Гдовский районный суд арестовал на два месяца гражданина Эстонии по делу о незаконном пересечении государственной границы РФ в Псковской области. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

По данным областного погрануправления ФСБ, 26 января эстонец, не имея документов на право въезда в Россию и соответствующего разрешения, пересек госграницу вне установленных пунктов пропуска. После этого иностранца задержали правоохранители.

В настоящее время мужчина находится в статусе подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по ч. 1 ст. 322 УК РФ. Суд заключил иностранца под стражу сроком до 27 марта.

20 января Госдума на пленарном заседании приняла законопроект об увеличении штрафов за нарушение правил пересечения государственной границы РФ до 25 тыс. рублей для физических лиц (сейчас — до 5 тыс.), до 250 тыс. рублей для должностных лиц (вместо 50 тыс.) и до 2,5 млн рублей для юридических лиц (вместо 800 тыс. рублей).

По мнению зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина, законопроект позволит частично решить проблему незаконной миграции, окажет дисциплинирующее воздействие на граждан России и иностранцев, а также позволит пополнить государственную казну.

Ранее в Приморье арестовали французского велопутешественника, который незаконно пересек границу РФ.
 
Теперь вы знаете
НАТО создает банк "для войны с Россией" с капиталом более $100 млрд. Кто стоит за проектом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!