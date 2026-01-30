Чемпион Больших шлемов объяснил, в чем уникальность Джоковича

Двукратный чемпион турниров Большого шлема в миксте, победитель 20 турниров АТР и экс шестая ракетка мира в парном разряде Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о спортивном долголетии серба Новака Джоковича, вышедшего в финал Australian Open.

«Лет — 38-39 – это много? У меня вопрос. То есть, ну, посмотрим, футболисты 38-39 — это нормальный возраст, они играют. Сейчас восстановление достаточно неплохое, со всеми там добавками восстанавливающими, какие-то энергетики, еще что-то. То есть организм не так изнашивается. И поэтому, на мой взгляд, в 38 еще возможно играть. Что творит Джокович – это, конечно, очень здорово, но он великий. Дело в том, что играет очень выборочно, психологически готовится именно к этим турнирам Большого шлема. То есть я вообще не уверен, когда он там следующий турнир сыграет после Австралии. Это будет наверняка не в ближайший месяц. То есть он именно и настраивается на большие турниры. Очень избирательно. И дело в том, что он на этих турнирах всегда показывает определенный уровень. Я считаю, что практически никто так не сможет играть. То есть очень сложно, не играя два месяца, выйти и с листа играть так, как играет Джокович. Это психологическая уверенность, это талант на самом деле. По-другому это не назовешь», — отметил Ольховский.

Новак Джокович является самым титулованным теннисистом планеты на «шлемах». В его активе 24 титула. В полуфинале он переиграл вторую ракетку мира итальянца Янника Синнера – 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4. В матче за трофей серб сразится с лидером мирового рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом.

Ранее Арина Соболенко обыграла украинку и вышла в финал Australia Open.