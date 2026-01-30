Трамп заявил, что переговоры по Украине могут быть результативными и без США

Трамп: переговоры по Украине могут приносить результаты и без участия Уиткоффа

Переговоры между РФ и Украиной вполне могут приносить плоды и в случаях, когда в них не принимают участие американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме, пишет «Интерфакс».

«Да, я так считаю. Такие переговоры могут приносить успех», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Американский президент также добавил, что стороны «подошли близко к решению конфликта».

29 января Трамп заявил, что лично обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой воздержаться от нанесения ударов по Киеву и другим городам Украины в течение недели из-за морозов. Глава Белого дома сказал, что был приятно удивлен, когда Путин «согласился это сделать».

Комментируя ситуацию, депутат Госдумы Алексей Чепа заявил «Газете.Ru», что согласие Путина на просьбу Трампа приостановить удары по Киеву и другим городам Украины на неделю говорит о договороспособности Москвы.

Ранее в России связали слова Зеленского об энергетическом перемирии с выборами на Украине.