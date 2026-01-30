Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Политика

Трамп заявил, что переговоры по Украине могут быть результативными и без США

Трамп: переговоры по Украине могут приносить результаты и без участия Уиткоффа
Alex Brandon/AP

Переговоры между РФ и Украиной вполне могут приносить плоды и в случаях, когда в них не принимают участие американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме, пишет «Интерфакс».

«Да, я так считаю. Такие переговоры могут приносить успех», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Американский президент также добавил, что стороны «подошли близко к решению конфликта».

29 января Трамп заявил, что лично обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой воздержаться от нанесения ударов по Киеву и другим городам Украины в течение недели из-за морозов. Глава Белого дома сказал, что был приятно удивлен, когда Путин «согласился это сделать».

Комментируя ситуацию, депутат Госдумы Алексей Чепа заявил «Газете.Ru», что согласие Путина на просьбу Трампа приостановить удары по Киеву и другим городам Украины на неделю говорит о договороспособности Москвы.

Ранее в России связали слова Зеленского об энергетическом перемирии с выборами на Украине.
 
Теперь вы знаете
НАТО создает банк "для войны с Россией" с капиталом более $100 млрд. Кто стоит за проектом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!