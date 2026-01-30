Болельщик в состоянии опьянения ударил полицейского ногой в лицо

Суд в Новосибирске рассмотрит дело болельщика хоккейного клуба «Сибирь», напавшего на полицейского возле «Сибирь-Арены», сообщает сайт Кировского районного суда Новосибирска.

«Воложанин П.Д. нанес не менее трех ударов ногой по телу и верхним конечностям сотрудника полиции. После помещения Воложанина П.Д. в отсек для задержанных патрульного автомобиля, через открытую дверь нанес удар ногой в лицо сотрудника полиции», — говорится в предварительном обвинении.

Обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.

24 января в Аргентине после футбольного матча избили 20-летнюю девушку-судью Викторию Круз.

Круз работала на матче плей-офф любительской лиги. После финального свистка на нее напади болельщики, повалили на землю, схватили за волосы, а также нанесли несколько ударов по голове.

Ранее президента турецкого «Фенербахче» задержали после положительного теста на наркотики.