Валиева рассказала, нравится ли ей тренироваться под руководством Соколовской

Валиева: я кайфую от процесса и взаимодействия с новым тренерским штабом
Александр Вильф/РИА Новости

Фигуристка Камила Валиева, ушедшая от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской, заявила в выпуске новостей на Первом канале, что кайфует от работы с новым тренерским штабом.

«Я кайфую от процесса, кайфую от взаимодействия с новым тренерским штабом. У меня какая-то невероятная любовь к спорту, к фигурному катанию. Она будто усилилась за эти четыре года», — сказала Валиева.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

25 декабря завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Валиева вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях.

Ранее Тарасова оценила подготовку Валиевой перед чемпионатом России по прыжкам.
 
