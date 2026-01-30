Музей США спустя десятилетия вернул украденные скульптуры из храма Индии

Национальный музей азиатского искусства Смитсоновского института (США) вернул Индии три средневековые бронзовые скульптуры после того, как внутреннее расследование подтвердило: они были украдены из храмов. Об этом сообщает Independent.

Установлено, что скульптуры «Шива Натараджа» X века, «Шива Сомасканда» XII века и «Сундарар с женой Параваи» XVI были вывезены из Индии незаконно в середине XX века.

Доказательствами незаконного вывоза послужили архивные записи и фотографии Французского института города Пондичери, на которых были запечатлены статуи в храмах Тамилнада в период с 1956 по 1959 год.

Две бронзовые статуэтки будут полностью возвращены на родину, однако «Шива Натараджа» («Танцующий Шива») останется выставленным в Вашингтоне благодаря долгосрочному договору с Индией.

