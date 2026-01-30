Ариана Гранде поблагодарила Vogue за фото с шестью пальцами

Американская певица Ариана Гранде высмеяла фотосессию с неудачным фотошопом, опубликованную в японской версии журнала Vogue. Комментарий 32-летняя артистка оставила на одной из фанатских страниц в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На одном из снимков фотосессии Гранде поднимает левую руку, на которой видны не пять, а шесть пальцев.

«Я говорила, что мне нужны дополнительные инструменты, чтобы я начать работу над альбомом! Благодарна за них», — в шутку поблагодарила она журнал в комментариях.

На премьере фильма «Злая: Сказка о ведьме Запада» 13 ноября 2025 года в Сингапуре Ариана Гранде шла по желтой дорожке вместе с коллегами — Мишель Йео, Синтией Эриво и Джеффом Голдблюмом, как вдруг к ней подбежал Вэнь. Он обхватил артистку за плечи в намерении прижать к себе, а она пыталась отстраниться.

Выяснилось, что на певицу напал австралийский блогер Джонсон Вэнь. Его приговорили к девяти дням тюрьмы.

В 2018 году издание Vanity Fair оказалось в центре раздутого скандала из-за «третьей» ноги Риз Уизерспун.