Эксперт рассказал, почему натяжные потолки остаются в моде

Натяжные потолки все еще в моде, поскольку позволяют спрятать кабели и неровности потолка, а также быстро закончить работы по их установке. Об этом «Газете.Ru» заявил строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев.

«Натяжные потолки сегодня вполне в моде, особенно в спокойных одноуровневых решениях, когда взгляд цепляется за свет и отделку, а не за сложную геометрию. Больше всего усталость от интерьеров вызывает история с многоуровневыми коробами и ступенями: они быстро начинают выглядеть как «привет из прошлого» плюс часто визуально съедают высоту. Обычный ровный натяжной потолок держится совсем по-другому: аккуратно, чисто, без лишнего шума в помещении. Сильная сторона натяжного потолка в том, что при хорошем мастере это реально быстрая работа: замер, подготовка, монтаж, и за пару часов получаем идеально ровную плоскость. При этом занижение минимальное: крепление идет по самой низкой точке, если углы или плита дают уклон, и потолок не приходится опускать на ощутимую величину ради красоты. Еще один плюс практичный: натяжным потолком удобно спрятать неровности основания, старые трещины, следы прошлой шпаклевки, а также проводку, кабели, закладные под свет, которые часто портят вид в квартире и в доме. В зоне люстры или центрального света легко сделать аккуратную рамку и добавить лепнину, если хочется классики или легкого декора, без ощущения перегруза», — сказал он.

Васильев уточнил, что потолок из гипсокартона — дорогой и быстро приходит в негодность, а натяжной можно обновлять с помощью чистки.

«Если сравнивать с вариантом на гипсокартоне, там почти всегда выходит длинная и дорогая история: слои, холсты, грунтовка, шлифовка, покраска, и ценник за квадрат растет заметно. И есть бытовой риск: когда сверху активно живут, двигают мебель, ходят, прыгают дети, даже при очень аккуратной работе на жесткой конструкции со временем могут появляться микротрещины, потом они становятся видимыми, и поверхность начинает требовать ремонта. По сроку службы натяжной потолок обычно живет долго, если полотно нормального качества и монтаж сделан без перекосов. Менять его каждые пару лет смысла нет. Со временем белые полотна способны желтеть из-за кухни, табачного дыма, сильного солнца или постоянной высокой влажности, иногда накапливается налет. Это часто решается уходом: мягкая чистка без абразивов и агрессивных средств. Когда внешний вид все же перестает радовать или полотно повреждено, замена проходит быстро, и потолок снова выглядит свежо», — добавил он.

