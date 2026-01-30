Размер шрифта
Имущество экс-главы Верховного суда Адыгеи обратили в доход государства

Суд обратил в доход РФ имущество экс-председателя Верховного суда Адыгеи
ALDOR46/commons.wikimedia.org (CC BY-SA 4.0)

В Краснодаре суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и конфисковал имущество, принадлежавшее бывшему председателю Верховного суда Адыгеи Аслану Трахову и его сыну. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Согласно решению суда, в государственную собственность перейдут 100% долей и акций трех аграрных предприятий: АО «Марьинское» (специализируется на зерновых культурах), ООО «Агро-Юг» (занимается выращиванием злаковых), ООО «Колосс» (ориентировано на масличные культуры), а также строительной компании ООО «Дарстрой-Регион» и девелоперской организации ООО «Диво». Кроме того, будут конфискованы 469 земельных участков, 176 нежилых коммерческих зданий и помещений, 8 особняков и 9 квартир, расположенных в Краснодаре, Майкопе и Москве. По мнению Генпрокуратуры, приобрести указанную недвижимость на законные доходы было невозможно.

Среди ответчиков по иску значится сын Аслана Трахова, ранее занимавший должность председателя Прикубанского районного суда Краснодара. В общей сложности ответчиками выступили 42 физических лица и 2 юридических лица, с которых взыскали 3 млрд рублей, вырученных от продажи их имущества. Эта сумма также будет передана в доход государства.

Вынесенное решение подлежит немедленному исполнению.

Ранее суд изъял имущество экс-замглавы Ростехнадзора.
 
