На Западе сообщили, что Дмитриев встретится с представителями Трампа

Reuters: Дмитриев встретится с членами администрации США в субботу в Майами
Сергей Булкин/РИА Новости

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев встретится с представителями президента США Дональда Трампа в Майами. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Дмитриев отправится в Майами в субботу для встреч с членами администрации президента США Дональда Трампа», — говорится в сообщении.

Информация о предмете переговоров между сторонами не указана.

29 января Трамп заявил, что лично обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой воздержаться от нанесения ударов по Киеву и другим городам Украины в течение недели из-за морозов. Глава Белого дома сказал, что был приятно удивлен, когда Путин «согласился это сделать».

23-24 января в Абу-Даби состоялось первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности, в котором приняли участие представители Москвы, Киева и Вашингтона. В рамках закрытой встречи стороны обсудили остающиеся нерешенными вопросы, касающиеся американского мирного плана.

Ранее власти Украины отреагировали на слова Трампа о согласии Путина не бить по Киеву неделю.
 
